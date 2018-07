Giustizia | le giuriste scrivono a Casellati e Fico | “Negli organi di garanzia eletti solo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Un “vulnus costituzionale” è quanto denunciano oltre 60 costituzionaliste italiane in riferimento all’elezione dei consiglieri laici del Csm e dei Consigli di Presidenza dellaamministrativa, dellatributaria e della Corte dei Conti. Per le 21 posizioni disponibili sono stati scelti, infatti, 21 uomini. Lo “stupore” e la “preoccupazione” per questa scelta, ha spinto professoresse ordinarie e associate di diritto costituzionale delle università italiane a scrivere una lettera aperta alla presidente del Senato Elisabetta Alberti, e a quello della Camera Roberto. Quello che inizialmente era uno scambio di opinioni via social si è trasformato in una vera e propria mobilitazione, che ha portato le socie dell’Associazione italiana costituzionalisti ad esporre il problema a chi di dovere. Nella lettera ai presidenti ...