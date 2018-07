Giulia muore di tumore a 22 anni prima di laurearsi | l' Università la proclama dottoressa

Giulia muore di tumore a 22 anni. L'Università le conferisce il titolo : Stava per laurearsi Giulia Romano, una 22enne che studiava al L'Università del Salento, e dopo avrebbe voluto diventare un'insegnate di lettere. Purtroppo, però, questa ragazza piena di sogni e amante della letteratura classica è venuta a mancare il 23 maggio scorso. Una rara forma di tumore molto aggressivo, partito dalle ghiandole e finito al fegato, se l'è portata via. A Giulia mancavano solo due esami e la tesi e oggi, 23 luglio, l'unviersità ...

Giulia Romano muore a 22 anni di tumore. L’Università del Salento le conferisce la laurea : Giulia Romano è morta di tumore a 22 anni quando le mancavano due esami e la tesi. Sognava di diventare un’insegnante e L’Università del Salento ha deciso di conferirle lo stesso il titolo. La mamma: “Gliel’ho annunciato in ospedale. Non so se sia un caso ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati”.Continua a leggere