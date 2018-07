Giulia muore di tumore a 22 anni | ma l’Università le conferisce la laurea

vanityfair

: Giulia muore di tumore a 22 anni, l’Università le conferisce la laurea - Corriere : Giulia muore di tumore a 22 anni, l’Università le conferisce la laurea - LeTalpeNews : La storia di Giulia è da brividi. Ecco cosa ha chiesto di fare ai genitori dopo la sua morte:… - AnsaPuglia : Muore prima di tesi,laurea in UniSalento. A Giulia Romano, malattia l'ha uccisa a un passo dal traguardo #ANSA -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Le mancavano solo due esami e la tesi per realizzare il suo sogno: quello dirsi in Lingue, Culture e Letterature straniere.Romano, 22, è morta prima di riuscirci: se l’è portata via unraro e aggressivo partito dalle ghiandole surrenali e arrivato al fegato. Ma oggi è diventata dottoressa:del Salento, dove studiava, le ha conferito la. «Gliel’ho annunciato, era in ospedale, in stato di sedazione profonda. Non so se sia stato un caso, ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati», ha spiegato Daniela, la sua mamma. Figlia unica,era nata a Castel San Pietro, vicino a Imola, dove la famiglia, di origine pugliese, aveva abitato per dodiciper via del lavoro del padre. Poi si era trasferita a Frigole, in provincia di Lecce, nella casa d’infanzia della mamma., che amava la campagna e la natura, aveva ...