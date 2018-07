huffingtonpost

: Giulia è morta di cancro a 2 esami dalla laurea. L'Università la proclamerà dottoressa - HuffPostItalia : Giulia è morta di cancro a 2 esami dalla laurea. L'Università la proclamerà dottoressa - leccenews24 : L'Ateneo salentino realizza il suo sogno - - antonioiorio16 : RT @mattinodinapoli: Morta a 22 anni, Giulia avrà la sua laurea: «Se mi dovesse succedere qualcosa, non piangete» -

(Di lunedì 23 luglio 2018) ARomano mancavano dueda sostenere e la tesi, forse sarebbe diventata una brava insegnante di Lettere e invece la malattia ha spento tutti i suoi sogni troppo presto, a soli 22 anni. Così,, giovane di Imola che viveva a Lecce e lì studiava Lingue, Culture e Letterature Straniere, èil 23 maggio scorso per colpa di un tumore, diagnosticatole nell'autunno 2017. Ora l'Università del Salento vuole riscattare la giovane da questa sorte avversa ed ha deciso di proclamarla, a due mesisua scomparsa.Sarà la prima volta che l'ateneo salentino conferirà un titolo post-mortem. Aera stato annunciato, prima che la malattia la portasse via. Lo racconta la madre Daniela, come riporta Il Corriere della Sera.Gliel'ho annunciato in ospedale. Non so se sia un caso ma in quel momento i battiti del suo cuore sul ...