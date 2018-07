Giovanni Maria Flick | Preoccupato per le parole di Casaleggio Dopo il Parlamento

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) "mi lascia un po' perplesso". Parla da "uomo di legge e soprattutto di Costituzione" il presidente emerito della Consultaper dare una valutazione complessiva dell'intervista di Davidea La Verità in cui si preconizza, superata la democrazia rappresentativa, pur "tra qualche lustro" anche il superamento del."Sono perplesso", continua, "perché non ci trovo nessuna traccia di una cultura costituzionale che evidentemente viene ritenuta inutile, perché altrimenti sarebbe stata presente. Rimosso il, si passerà alla Costituzione. Come non ci trovo nulla che parli del dubbio, del confronto, solo affermazioni assiomatiche, come quella per cui 'ben vengano i più puri che epurano i meno puri'". E' proprio il mancato rapporto tra il dubbio e la certezza che mi fa paura, perché la ...