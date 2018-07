Giffoni Film Festival | tra i protagonisti | Frank Matano | Diana Del Bufalo | Francesca

Giffoni Film Festival 2018 23 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 23 luglio. Oggi lunedì 23 luglio 2018 è la quinta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Annalisa, Sam, Paolo Liguori . TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 23 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 17:00 La Giuria Incontra – Marco Ponti e Matilda De Angelis (Blue Carpet) 18:00 ...

Giffoni 2018 - Matano e Scianna nel nuovo film di Miniero : Un gorilla come protagonista, una trama insolita ed un cast d'eccezione: si potrebbe riassumere così la pellicola di Luca Miniero 'Aspettando il gorilla', in uscita sul grande schermo il prossimo ...

Giffoni Film Festival 2018 22 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 22 luglio. Oggi domenica 22 luglio 2018 è la quarta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Frank Matano, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Luca Barbarossa. TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 22 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 10:00 Generator +16 – Night Comes On by Jordana Spiro ...

Un giurato robot per il Giffoni Film Festival : È il primo giurato umanoide ad aprire ufficialmente Next Generation, la rassegna di innovazione promossa da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana. Pepper, ossia giffoner 5601, ha interagito con i piccoli colleghi giurati fra i 10 e i 12 anni di età. “Grazie all’intelligenza artificiale io posso ...

DA LASSU' - In concorso al 48/mo Giffoni Film Festival : ... quello reale, terreno, della meravigliosa vigna secolare irpina e quello fantastico, a tratti pericoloso, del mondo di "lassù", il mondo della fantasia e della magia immateriale. È un inno alla ...

Giffoni Film Festival 2018 su Canale 5 - Italia 1 e TgCom. Ecco quando - tutte le date : Da venerdì 20 luglio, sulle Reti Mediaset torna, per dieci giorni consecutivi, il “Giffoni Film Festival” con rubriche, approfondimenti e interviste esclusive. Giffoni Film Festival 2018, la 48° edizione “Giffoni Film Festival”, giunto alla sua 48esima edizione, è la kermesse cinematografica più apprezzata al mondo dedicata a bambini e ragazzi. 100 le opere in gara, 13 anteprime assolute, 6 appuntamenti speciali e quasi un centinaio di ospiti ...

Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival : tutti gli ospiti : È considerata il primo 'Social Talent Show' al mondo ed è stata creata per scovare talenti sullo smartphone. Il cineasta, entrato di diritto nell'olimpo dei grandi artisti internazionali grazie a ...

Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere valutate da 5601 giurati tra i 3 e i 18 anni : cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 Film tra eventi, maratone e ...

Giffoni Film Festival 2018 : spazio alla musica con Giffoni Music Concept : Due gli spettacoli, ogni sera, sul palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji e Fede e Livio Cori; 21 luglio Ermal Meta e Eva; 22 luglio Luca Barbarossa e Mirkoeilcane; 23 luglio Annalisa, Viito e Foja;...

I film in concorso al Giffoni Film Festival 2018 : in gara anche undici italiani : Sono 99, tra lungometraggi e cortometraggi, i Film in concorso alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio. Fra queste ben 11 sono realizzate e prodotte in Italia.

Al Giffoni Film Festival la sicurezza stradale recita da protagonista con Le regole della vittoria : E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e ...

Cortometraggio Specchio di Angelo Piccione al Giffoni Film Festival : Il Cortometraggio "Specchio" di Angelo Piccione vince il premio Audience Award 2018 al Giffoni Film Festival