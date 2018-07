Gianpaolo Scafarto | Su Consip errori non voluti | chiedo scusa ai Renzi

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) "Sunonai". A dirlo, in un'intervista al quotidiano la Repubblica, è, maggiore dei carabinieri che ha indagato sul caso, finito sotto inchiesta a Roma per falso e rivelazione del segreto d'ufficio e depistaggio. Da sabato è assessore alla Legalità nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), in una giunta guidata da un sindaco di Forza Italia.Sull'opportunità nell'aver accettato questo nuovo ruolo,risponde:Non sono né imputato né condannato, diversamente avrei fatto altre valutazioni, ma so di essere innocente. Nella mia decisione di accettare l'incarico ha pesato, inoltre, il provvedimento del Riesame, confermato dalla Cassazione, che dice che nella mia condotta non c'è dolo e parla di errore involontario.Sulla scelta di un sindaco di Forza Italia per fare ...