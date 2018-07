Georgette Polizzi torna in ospedale | Inizio la terapia Ho un po' di paura

Georgette Polizzi torna in ospedale : «Inizio una nuova cura - ho paura ma non mollo» : Georgette Polizzi torna in ospedale. L'ex protagonista di Temptation Island , sta combattendo da tempo con la sclerosi multipla , che ha scoperto di avere solo pochi mesi fa. La Polizzi, sostenuta dal ...

Georgette Polizzi di Temptation Island racconta la sua malattia : 'Con Davide vicino non mollerò mai' ESCLUSIVO : Goergette Polizzi, da Temptation Island alla sedia a rotelle. Lei che dal reality sperava di sfondare nel mondo dello spettacolo, si ritrova malata. Di una malattia terribile. Che racconta in esclusiva a Oggi. Con una forza e una speranza inviabili - - Georgette Polizzi e il fidanzato Davide, è vero amore ...

Georgette Polizzi al settimo cielo : magnifica sorpresa di Davide Tresse : Georgette Polizzi al settimo cielo: la magnifica sorpresa di Davide Tresse A volte i sogni si avverano: certo bisogna tenere duro, essere determinati, rincorrerli, cullarli e magari avere qualcuno che dia una mano per realizzarli. In questo caso quel qualcuno è Davide Tresse, che ha dato forma e realtà a uno dei sogni della sua […] L'articolo Georgette Polizzi al settimo cielo: magnifica sorpresa di Davide Tresse proviene da Gossip e Tv.

