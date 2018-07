Generali Welion | dal Silicon Valley un servizio contro l' ipertensione

Generali Welion sigla partnership con Amicomed per monitorare l'ipertensione : "La collaborazione con Amicomed nasce nell'ottica di offrire ai nostri clienti la migliore customer experience e le più innovative soluzioni nel mondo della salute individuale", ha spiegato Andrea ...

Generali Welion sigla partnership con Amicomed per monitorare l'ipertensione : Dalla Silicon Valley arriva l'App per la cura ed il controllo dell'ipertensione . Si tratta di un'iniziativa della startup Amicomed , che ha ideato un servizio digitale fruibile in modo molto semplice ...