Gb - incriminato per terrorismo uomo armato arrestato a Londra : E' stato incriminato da Scotland Yard, con l'accusa di aver "pianificato un atto di terrorismo", il 43enne londinese Ravi Mendis arrestato venerdì nella zona sud della capitale britannica da una ...

“Non mangiatelo!”. Ministero lancia l’allarme e ritira il prodotto. Pericoloso per le donne incinte : il prodotto e il lotto incriminato : Quando il Ministero della salute lancia un allarme di ritorno è sempre bene tenere alta l’attenzione e la diffusione perché ne va della salute di tutti. In questo caso specifico, poi, è bene agire subito perché il rischio maggiore è per le donne incinta. Si tratta di un lotto di vitello tonnato “Il Ceppo” che è stato ritirato su ordine del Ministero della Salute per la presenza di Listeria monocytogenes, batterio che può ...

Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di molestie : La procura di New York ha fatto sapere che l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato incriminato per presunte molestie sessuali contro una terza donna, oltre alle due per cui era già sotto indagine per stupro. Il presunto abuso sarebbe The post Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di molestie appeared first on Il Post.

Weinstein è stato incriminato per stupro e molestie sessuali : Titoli di coda. Harvey Weinstein è stato incriminato per stupro e molestie sessuali, dopo essersi consegnato un paio di giorni fa alla polizia di New York. La decisione è stata presa dal gran giurì, una giuria composta da cittadini estratti a sorte che, come prevede il sistema statunitense, ha il compito di esaminare le prove e stabilire se siano sufficienti a formulare un capo d’accusa. In questo caso, hanno ritenuto, lo erano. Niente ha potuto ...

Harvey Weinstein incriminato per stupro e molestie sessuali : (foto: Getty) Alla fine della settimana scorsa avevamo visto Harvey Weinstein, il notorio produttore di Hollywood al centro di uno dei più grandi scandali sessuali scoppiato negli ultimi mesi del 2017, consegnarsi alla polizia di New York per poi essere rilasciato dopo aver pagato una cauzione di un milione di dollari. Oggi dal tribunale newyorchese giungono importanti novità: Weinstein è stato infatti incriminato per stupro e molestie sessuali ...

Harvey Weinstein è stato incriminato per stupro e molestie sessuali : Il gran giurì ha formulato le accuse di cui dovrà rispondere; il suo avvocato le ha definite "infondate" The post Harvey Weinstein è stato incriminato per stupro e molestie sessuali appeared first on Il Post.

