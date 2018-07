Garipoli FDI | Caduta alberatura al Trullo | pessima gestione del verde

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018) Roma – “Stamattina ladi un– sita negli alloggi ERP e confinante con la strada in Via di San Raffaele al. Assurda la totale mancanza di monitoraggio e controllo – ribadisce– dello stato delle alberature sul territorio e all’interno degli spazi esterni ERP al”. “Non è la prima volta – continua– che ci troviamo a denunciare tali criticità sul territorio. Continueremo a richiedere maggiori risorse sul– conclude– augurandoci che Roma Capitale possa sbloccare quanto prima il bando di manutenzione deloramai fermo da 24 mesi”. Così in una nota ValerioCapogruppo Fdi Municipio XI L'articolo(FDI):aldelproviene da RomaDailyNews.