Galaxy X non sarà lo smartphone curvo Samsung? Nuovi scenari per dispositivo di gioco

Secondo un nuovo report di The Bell, il Samsung Galaxy S9 ha fatto registrare meno spedizioni nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai primi tre mesi dell'anno

Buone notizie sul Samsung Galaxy Note 9 : il prezzo non sarà esorbitante : Probabilmente non avremo brutte sorprese al momento dell'annuncio del prezzo del Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe mantenersi pressoché sugli standard del Note 8, nonostante il passaggio ai 128GB di memoria interna. Ci si aspettava che il prodotto potesse sforare il tetto dei 1000 euro, ed attestarsi come il modello più caro di sempre della serie Note, ma forse il colosso asiatico sorprenderà tutti, mantenendo lo stesso ...

Scopriamo le offerte degli Imperdibili di eBay di questa settimana, che vedono Xiaomi, Samsung e Huawei tra i protagonisti: ecco i dispositivi Android in promozione.

Samsung aveva battuto sul tempo Apple sul riconoscimento facciale in 3D, ma gli americani sono arrivati prima dei sudcoreani per i tempi del brevetto

Stando alle indiscrezioni, il profitto operativo della divisione mobile di Samsung dovrebbe essere pari a circa 13,3 miliardi di dollari. ecco tutti i dettagli

Flessione Samsung Galaxy S9 nelle vendite : come mai non ingrana? : Non stanno vendendo particolarmente bene i Samsung Galaxy S9, che non starebbero riuscendo a tenere il passo dei Galaxy S8. Secondo quanto appena diffuso dal leaker Ice universe, a cavallo di questo Q2 2018 si stima che il top di gamma asiatico, nella sua doppia versione, raggiunga quota 8 milioni di esemplari venduti, che diverrebbero 28 per la fine dell'anno: numeri tutto sommato di un certo tipo, ma comunque ben lontani da quelli fatti ...

Prezzo riparazione Samsung Galaxy S8 e S8 Plus fuori garanzia : vetro rotto - batteria e non solo : Qual è il Prezzo per la riparazione Samsung Galkaxy S8 e S8 Plus per interventi fuori garanzia che riguardano il vetro rotto anteriore ma anche quello posteriore, la scarsa durata della batteria, la mancata accensione del device e molto altro ancora? In questo articolo riporteremo i costi degli interventi per entrambi i device così come previsti dal listino ufficiale. Le cifre restano indicative e andranno di volta in volta confermate dopo ...

Ritorna all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 TIM : ma non è quello di giugno : Possono tirare un sospiro di sollievo gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S8 brand TIM, appena reduci dal pacchetto G950FXXU2CRED, quello contraddistinto dalla patch di sicurezza di maggio, e non purtroppo di giugno, che ha visto iniziate le proprie operazioni di rilascio proprio a partire dalla giornata di ieri, a cominciare dagli esemplari commercializzati in USA (questo significa che per il mercato europeo ci sarà ...

Ecco come non sarà il Samsung Galaxy X : gli utenti possono esultare : Il Samsung Galaxy X verrà probabilmente presentato al MWC 2019 di Barcellona, anche se ancora sono poche le cose che sappiamo in relazione al design che adotterà. Alcune fonti hanno parlato di un dispositivo con una diagonale massima di 7.3 pollici, da aperto, che riepigato arriverebbe a misurare appena 4.5 pollici, oltre che di un prezzo che potrebbe addirittura sforare il tetto di 1600 euro, al cambio attuale dal dollaro (si parlava di 1850 ...

Chi desidera uno smartphone quanto mai esclusivo potrebbe trovare la pace dei sensi grazie a Truly Exquisite. Come accadeva per i vecchi S8 e S8 Plus, la società britannica specializzata nella personalizzazione propone Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus nelle versioni placcate in oro a 24 carati, oro rosa a 18 carati e in platino.

Svelato per Samsung Galaxy S9 e non solo l’aggiornamento di giugno : dettagli e device in lista : Arrivano notizie interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e non solo, perché in mattinata sono trapelate le prime novità praticamente ufficiali a proposito dell'aggiornamento di giugno che nel corso delle prossime settimane verrà distribuito dal colosso coreano per il proprio pubblico. Dopo la svolta riguardante il Samsung Galaxy S7, che finalmente sta accogliendo Android Oreo qui in Italia, come ho avuto modo di ...

Avviso per l’utenza Samsung Galaxy S8 : dall’aggiornamento di maggio non si torna indietro : Vanno messi in evidenza ulteriori dettagli estremamente importanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 nell'ultimo anno e che oggi sono in procinto di installare l'aggiornamento di maggio. Dopo aver illustrato la situazione iniziale riguardante lo smartphone Android nella giornata di ieri con un apposito approfondimento, oggi tocca condividere qualche informazione extra cruciale per tutti coloro che ancora non ...

Dalla Corea del Sud arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di fascia bassa, il Samsung Galaxy Wide 3. Scopriamo insieme le sue feature

Vodafone propone ad alcuni clienti Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a prezzi veramente incredibili: 329 euro per il primo e 449 per il secondo, con un vincolo di 30 rate, niente anticipo e 2 GB al mese in regalo.