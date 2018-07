Galaxy Note 9 si sarebbe mostrato in video | in arrivo Bixby 2 0 e AR Emoji migliorate

Note 9 : funzionalità S Pen nel firmware del Samsung Galaxy Tab S4 : Mancano 17 giorni alla presentazione del Galaxy Note 9 e anche se sono molte le informazioni trapelate sul prossimo phablet dell’azienda sudcoreana ancora molte sono da svelare e tra queste le funzioni della S Pen, l’accessorio che caratterizza fin dal 2011 la serie Note che in molti hanno tentato di imitare. Poiché sembra appurato che il Note 9 non avrà grandi novità rispetto al suo predecessore, a parte un prezzo più elevato, sono ...

Una nuova immagine ci mostra una presunta colorazione del Samsung Galaxy Note 9 : Nelle scorse ore è emersa in Rete un'immagine che potrebbe mostrarci una delle cinque colorazioni in cui il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere venduto

Che salto con la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : inaspettato confronto con Note 8 : Da alcuni anni a questa parte il mese di agosto non è così morto per quanto concerne il mercato degli smartphone, grazie alla decisione di Samsung di ufficializzare alcuni top di gamma, come avverrà quest'anno con il tanto atteso Samsung Galaxy Note 9. Di recente di è parlato di questo device soprattutto per le voci che lo vedono come ultimo esponente della famiglia, prima che avvenga la convergenza con la serie S e con relativa produzione di un ...

Serie Galaxy Note verso la fine - la crisi d’identità di Samsung è al massimo : Samsung potrebbe far sparire gradualmente la Serie Galaxy Note in favore della Galaxy S, questi gli ultimi rumor provenienti dalla Corea del Sud. Una decisione che dovrebbe essere stata influenzata dal calo di vendite del Galaxy S9 ed S9 Plus rispetto ai modelli precedenti. Cosa cambia dalla versione Plus di un Galaxy S e un Galaxy Note? La S Pen diranno in molti ed è effettivamente così che stanno le cose, soprattutto da quando Samsung ha ...

Nuovi dettagli sulla base di ricarica wireless e l'S Pen del Samsung Galaxy Note 9 : Nelle scorse ore sono emerse in Rete due immagini che dovrebbero mostrarci la base di ricarica wireless del Samsung Galaxy Note 9. Guardiamole insieme

Il Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di agosto prima ancora della sua presentazione : In attesa della presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 9, lo smartphone ha già ricevuto un update con le patch di sicurezza relative ad agosto

Galaxy Note 9 - ecco le prime foto ufficiali! Indiscrezioni su caratteristiche - prezzo - design : Galaxy Note 9, ecco le prime foto ufficiali! Immagine phonearena.com Galaxy Note 9, ecco le prime foto ufficiali! Rumors su caratteristiche, prezzo, design Ormai ci siamo quasi. Giovedì 9 agosto, a ...

Samsung Galaxy Note 9 - prime presunte immagini della fotocamera a doppia apertura : Un'immagine trapelata in rete nelle ultime ore conferma ufficiosamente la presenza della fotocamere ad apertura variabile su Samsung Galaxy Note 9.

L’ultimo della serie il Samsung Galaxy Note 9? Scenari inquietanti all’orizzonte : Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe corrispondere all'ultimo esemplare della serie Note, molto probabilmente destinata a scomparire. Molto dipenderà proprio dalle vendite che riuscirà ad inanellare il prodotto in presentazione il 9 agosto: se la domanda dovesse rivelarsi clamorosamente bassa, e quindi di molto inferiore alle previsioni, che si aggirano intorno ai 12 milioni di unità, l'azienda asiatica potrebbe anche decidere di sospendere la ...

Unire le linee Galaxy S e Galaxy Note? Samsung ci sta pensando : L'indiscrezione arriva dai media sudcoreani: una delle strategie per il futuro sul tavolo di Samsung prevede la fusione delle linee Galaxy S e Galaxy Note

Samsung Galaxy Note 9 e lo speaker stereo : presenza quasi certa di cui parlano in pochi : Qualcuno ha mai visto un Samsung Galaxy Note con caratteristiche inferiori rispetto al Galaxy S corrispondente?

Sui brand Vodafone del Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 - dal 19 luglio : Arriva anche per i brandizzati Vodafone dell'ormai celebre smartphone Samsung Galaxy Note 8 (che a breve sarà soppiantato nel ruolo di top di gamma del segmento phablet dal nuovo Note 9, in presentazione il 9 agosto) l'aggiornamento con la serie firmware N950FXXU3CRF4, che ha già bussato alla porta dei modelli no brand e dei marchiati 3 Italia. Una release non di primo pelo, ma che contiene comunque la patch di sicurezza di giugno, ...

Galaxy Note 9 batteria da 4.000 mAh quanto dura : Il Samsung Galaxy Note 9 avrà una batteria da 4.000 mAh a lunga autonomia. quanto dura la batteria sul Samsung Note9 si arriva a fine giornata con il Note 9 ?