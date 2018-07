Fratoianni SI a bordo di Open Arms | “Salvini trascina sempre più l’Italia nella

fanpage

(Di lunedì 23 luglio 2018) La nave diè partita ieri per una nuova missione. Questa volta è salito ail segretario di Sinistra Italiana Nicola: "Non posso prevedere per quanti giorni rimarrò imbarcato, dipende da quello che accadrà. Faremo una vera e propria staffetta, ci alterneremo per dare una mano all'equipaggio: è il nostro modo per tenere aperti gli occhi su quello che sta succedendo nel mar Mediterraneo".