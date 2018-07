Francia | Macron determinato a stabilire la verità sul caso Benalla

Privilegi e protezione al «bodyguard» di Macron : ciclone in Francia Picchiò un manifestante : Benalla fermato dopo il video del pestaggio di maggioL’Eliseo sapeva: perché non è intervenuto prima?

Francia - collaboratore di Macron picchiò manifestante coperto da un casco delle forze dell'ordine : Dopo la finale della Coppa del Mondo, dice Rizet, 'era all'aeroporto di Roissy, si è occupato della sicurezza dei Bleus, era nel bus quando ha attraversato gli Champs-Elysées'. Poco prima, l'Eliseo ...

Francia - bufera sul collaboratore di Macron : picchiò un manifestante : Benalla inchiodato da un video e da un’inchiesta di Le Monde. L’uomo è stato solo sospeso dall’Eliseo, ma diversi leader politici chiedono il suo licenziamento

Francia - picchiò manifestanti a Parigi vestito da agente : indagato collaboratore di Macron : Un collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, ha picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi. È quanto emerge da una ricostruzione pubblicata su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell’ordine. Una notizia che trova riscontro anche in alcuni video amatoriali pubblicati sui social network in quei giorni (come quello diffuso ...

Francia - la crisi migratoria che Macron non vede : Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha affermato meno di un mese fa, nel pieno delle polemiche con il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, che in Europa ' non esiste, oggi, alcuna ...

Francia - nazionale ricevuta da Macron : 20.28 Un trionfo che comincia all'Arco di Trionfo. Il bus scoperto della nazionale francese inizia la parata sugli Champs-Elysées da uno dei simboli di Parigi. L'avenue strabocca di gente in festa. Passa anche la pattuglia acrobatica con la fumata tricolore.I giocatori, coppa in mano, indossano una maglia bianca con le due stelle di bicampioni. Imponente lo schieramento di polizia. Poi tutti in camicia e giacca all'Eliseo da Macron. Foto di ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...

Mondiali 2018 - Macron ringrazia i giocatori della Francia poi si lascia andare : dab negli spogliatoi : “Grazie”. Con questa semplice parola il presidente francese Emmanuel Macron, presente in tribuna nella finale di Mosca, ha celebrato il trionfo della Francia nel Mondiale in Russia. Dopo ha fatto visita ai giocatori negli spogliatoi e si è lasciato andare inscenando un ballo assieme a Pogba L'articolo Mondiali 2018, Macron ringrazia i giocatori della Francia poi si lascia andare: dab negli spogliatoi proviene da Il Fatto Quotidiano.