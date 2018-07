Francia | il prefetto impone il numero chiuso per scalare il Monte Bianco

ilgiornale

: Ancora oggi #19Luglio sentiamo parlare della “via del sale”, antichi percorsi commerciali che univano la Liguria e… - flottspa : Ancora oggi #19Luglio sentiamo parlare della “via del sale”, antichi percorsi commerciali che univano la Liguria e… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Francia campione: a Parigi 90 fermi Prefetto 'bilancio piuttosto moderato vista la folla di tifosi' -

(Di lunedì 23 luglio 2018)? Può sembrare strano ma in un certo senso è così. Almeno dal versante francese, dove la montagna più alta d'Europa viene chiamata Mont Blanc.A causa dell'eccessivodi alpinisti che ogni estate tenta l'ascensione alla vetta più alta del Vecchio continente, ildell'Alta Savoia, Pierre Lambert, ha stabilito che almeno fino al 1 agosto chiunque non abbia prenotato un posto letto nel rifugio del Gouter non possa tentare l'assalto alla vetta. Un analogo divieto era già stato emesso lo scorso 13 luglio per una durata di otto giorni ed ora è stato prorogato sino alla fine del mese. Per percorrere i circa mille metri finali di dislivello sarà dunque necessario prenotare. E ai gestori del rifugio è assegnato il compito di farne rispettare la capienza.La struttura che sorge a ben 3835 metri di quota sul livello del mare dispone infatti di 120 posti ...