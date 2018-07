Fraccaro contro il doppio passaporto per i sudtirolesi | Atto ostile

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) Riccardodice la sua sull'eventualità di unper i cittadini, paventata dal governo austriaco, che secondo i media locali avrebbe pronto un disegno di legge da far approvare a breve: "Le notizie in merito destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato saremmo di fronte ad uninopportuno eche intendiamo respingere con fermezza".Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, che sta approfondendo la questione assieme al ministro degli Esteri Moavero, è opportuno che "Vienna rinunci ad ogni velleità, già espressa in passato, su un tema così importante, evitando ulteriori strumentalizzazioni politiche ed elettorali".