FOTO Vincenzo Nibali indossa il busto | parte il recupero! Lo Squalo vuole Vuelta e

(Di lunedì 23 luglio 2018)è un titano indissolubile e non si ferma davanti a nulla, come unopronto ad azzannare sta cercando di lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France e prova a guardare al futuro con ottimismo. Il siciliano era in grandissima forma alla Grande Boucle, sull’Alpe d’Huez era in piena bagarre per la vittoria e sembrava avere la condizione giusta per puntare alla maglia gialla e invece la sfortuna ha fatto capolino sulla sua strada: rimane impigliato nella tracolla della macchinagrafica di un tifoso, cade a terra, si frattura una vertebra ed è costretto a ritirarsi. Il capitano della Bahrain Merida non ha polemizzato, si è fatto scudo e con caparbietà ha stretto i denti perché la stagione continua: il mirino è puntato sulladi Spagna e soprattutto sui Mondiali di Innsbruck a fine settembre dove un percorso durissimo lo pone ...