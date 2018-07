blogo

Fortunato Cerlino, don Pietro Savastano di Gomorra si è sposato

(Di lunedì 23 luglio 2018) 47enne attore napoletano diventato celebre grazie all'iconico ruolo di donnella serieha appeso l'anello al chiodo.Sabato scorso a Trieste, come raccontato a Vanity Fair,hal'amata Antonella Sava. Una trentina di invitati, per la coppia, che ha deciso di giurarsi amore eterno in Friuli Venezia-Giulia per motivi puramente professionali.sta infatti girando una fiction Rai, La Porta Rossa, proprio in zona. Tra i presenti anche la piccola Delfina, primogenita nata proprio un anno fa, a Roma. prosegui la lettura, dondisi èpubblicato su Gossipblog.it 23 luglio 2018 10:15.