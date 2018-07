Fortnite per Android | ci vorrà ancora tempo | alcuni device compatibili

Fortnite per Android : lista smartphone compatibili Samsung - Huawei - LG - Google - Motorola e Sony : Tutti attendono Fortnite per Android e ultimamente sono emersi molti indizi che farebbero pensare un'uscita imminente. Un segnale dell'uscita vicina è il rilascio da parte di Epic Games della lista di smartphone compatibili con Fortnite per Android, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. Questa lista comprende ovviamente gli ultimi smartphone flagship come il Samsung Galaxy S9 ma anche il Google ...

Fortnite : al via i festeggiamenti per il suo primo compleanno : Fortnite compie gli anni e i giocatori potranno festeggiare il suo primo compleanno attraverso un evento a tema, naturalmente a tempo limitato, riporta VG247.Epic ha annunciato che l'evento celebrativo giungerà la prossima settimana, a partire dal 24 luglio per la precisione, e sarà possibile ottenere oggetti di personalizzazione speciali proprio in occasione del compleanno di Fortnite.Gli oggetti saranno ottenibili completando le quest e le ...

Compleanno Fortnite : nuovo evento per il primo anniversario - sfide e ricompense : Sembrano tanti anni e invece è solo uno, il Compleanno Fortnite sta arrivando. Stiamo parlando del tempo di vita di Fortnite, che il prossimo 24 luglio spegne la sua prima candelina. Strano no? L'ormai celebre Battle Royale compie un anno ed Epic Games ha annunciato per l'occasione un evento esclusivo. Avrà tre sfide a tempo limitato che si cumuleranno con quelle previste dal Pass Battaglia Gratuito e con quello a pagamento della Stagione ...

Imminente Fortnite per Android - conferme dai dataminer : uscità già a luglio? : Fortnite per Android sta per arrivare. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane, sembra ormai Imminente l’arrivo di Fortnite sugli smartphone e tablet che hanno come sistema operativo Android. Da parte dei giocatori intanto cresce sempre di più l’attesa per un annuncio ufficiale. Mentre Fortnite continua a fare i conti con i soliti problemi, dati comunque da manutenzioni programmate e che portano il gioco a ...

Funko sta per annunciare un set di collezionabili dedicato a Fortnite : Le statuette della linea Pop! realizzata da Funko sono diventate nel corso degli anni dei veri e propri oggetti di culto, con l'azienda che ha portato sul mercato decine e decine di linee di collezionabili che celebrano i brand più famosi della cultura pop.Considerando l'incredibile successo che vive Fortnite, potrebbe sorprendere il fatto che Funko non abbia ancora portato sul mercato dei prodotti ispirati al Battle Royale sviluppato da Epic, ...

Fortnite : server offline a breve per una manutenzione : Se volevate godervi una mattinata in compagnia di Fortnite abbiamo delle brutte notizie: Epic Games ha annunciato una manutenzione che inizierà a momenti.L'annuncio attraverso il profilo Twitter ufficiale del titolo rivela in dettaglio l'orario in cui i server andranno offline. La manutenzione partirà alle 10:00 ore italiane.Al momento non sappiamo esattamente quanto durerà la manutenzione ma siete avvisati, i server andranno offline a ...

Fortnite supera il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni in-game : Fortnite è l'indiscusso titolo del momento, al centro di un successo planetario a cui ormai abbiamo fatto l'abitudine, nonostante l'incredibile numero di record che il Battle Royale targato Epic Games continua a polverizzare, mese dopo mese.Un report finanziario pubblicato dall'istituto statistico Superdata dà conferma di un'altro, nuovo traguardo raggiunto da Fortnite, che avrebbe superato il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni ...

Sfide della Settimana 2 per Fortnite Stagione 5 trapelano in rete - la lista : Fortnite si prepara a lanciare le nuove Sfide della Settimana 2 della Stagione 5, ma come da tradizione sono già trapelati tutti i dettagli prima del previsto. La Stagione 5 è arrivata su Fortnite con una serie di nuove Sfide e missioni Settimanali per il Pass Battaglia Gratuito e per il Pass Battaglia a Pagamento. La nuova Stagione ha introdotto una nuova suddivisione delle Sfide. Prima infatti queste erano accessibili solo per il Pass ...

Imminente Tactics Showdown per Fortnite : come funziona la nuova modalità a tempo : Fortnite sta per lanciare la modalità a tempo limitato Tactics Showdown. Sono trapelati in rete nuovi indizi e una prima presunta immagine, che potete vedere qui in alto. Stando alle ultime informazioni raccolte da Fortnite Intel sembra proprio che sarebbe in arrivo una nuova modalità a tempo limitato denominata Tactics Showdown. Della stessa modalità si era già parlato dopo la comparsa di alcuni indizi nella patch 4.40. Adesso è saltata ...

Fortnite : riscontrati problemi per la chat vocale e la creazione delle squadre : Ieri è finalmente arrivata la Stagione 5 di Fortnite e, come saprete, sono state aggiunte numerose novità a partire dalla mappa, che è profondamente cambiata.Tuttavia, sembra che con l'inizio della quinta stagione si stiano riscontrando alcuni problemi. Nello specifico, sulla pagina che mostra lo status delle varie funzioni, in questo preciso momento vengono evidenziati problemi per la chat vocale e la creazione delle squadre (Epic sta ...

Uscita Fortnite per Android ufficiale a luglio 2018 - italiani per ora sfortunati : Fortnite per Android uscirà il 24 luglio, ma per ora gli utenti italiani pare siano rimasti fuori. L'Uscita è infatti fissata da Tencent solo per la Cina, ma non è stato ancora annunciato nulla per l'Occidente. Tencent ha infatti pubblicato su Twitter un'immagine teaser per annunciare l'Uscita di Fortnite per Android, quindi in versione mobile. In questo modo è stato reso noto che il famoso Battle Royale sarà disponibile su Google Play Store a ...

Fortnite : le novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo potrebbero nascondere indizi sulla Stagione 5 : Ormai la Stagione 5 di Fortnite Battle Royale è alle porte, ma i numerosissimi giocatori si continuano a chiedere quali saranno le novità che introdurrà Epic.Gli utenti continuano a ricercare indizi che, probabilmente, sono inclusi all'interno dei nuovi contenuti della modalità PvE Salva il Mondo.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games ha da poco aggiornato la pagina Reddit con le informazioni relative alla prossima patch della modalità ...

Fortnite : singolari oggetti stanno spawnando per tutta la mappa : Avrete sicuramente notato la comparsa di numerosi cicloni spazio-temporali su Fortnite, e a loro si imputerebbe tutta una serie di eventi paranormali che stanno avvenendo in gioco, ci fa notare Fortniteintel.Ieri parlavamo di oggetti della mappa di gioco scomparsi nel nulla e apparsi nel mezzo del deserto della California, mentre oggi abbiamo a che fare con delle peculiari apparizioni.In particolare parliamo di un'ancora apparsa sulla collina ...

Misteriosa ancora appare in Fortnite : come sta cambiando la mappa per la Stagione 5 : La mappa di Fortnite sta cambiando e sicuramente ve ne sarete accorti. Innanzitutto stanno apparendo tanti vortici sull'isola. Sì, sembrano proprio portali spazio-temporali, cosa che ci fa avvicinare sempre di più alla nostra (e comune) teoria che la Stagione 5 di Fortnite sarà incentrata, non sappiamo se tutta, sui viaggi nel tempo o nello spazio all'interno della mappa. I vortici hanno risucchiato differenti oggetti, come la mascotte di ...