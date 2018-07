Fortnite | in arrivo la Mitraglietta Compatta

Fortnite : nuovo aggiornamento in arrivo - la Mitraglietta tra le novità : Tempo di manutenzione e di aggiornamenti per Fortnite e in particolare delle primissime novità successive all'inizio della Stagione 5 del titolo Epic. Mentre il gioco fa parlare di sé in tutto il mondo anche per la presenza all'interno della finale della Coppa del Mondo, Epic continua a lavorare per l'introduzione di miglioramenti e novità in grado di mantenere alto l'interesse della fanbase.Come riportato da Fortnite Intel, l'aggiornamento sarà ...

Fortnite : la modalità a tempo limitato Tactics Showdown in arrivo : Novità in arrivo per Fortnite? Secondo le ultime informazioni raccolte da Fortnite Intel parrebbe proprio di sì. Si parla in particolare di una nuova modalità a tempo limitato denominata Tactics Showdown, una modalità che aveva già fatto parlare di sé dopo la comparsa di alcuni indizi nella patch 4.40.Tactics Showdown è ricomparsa come riferimento a una immagine introdotta dalla patch 5.0.0. La modalità viene descritta in questi termini: "Questa ...

Fortnite : come cambia la mappa con l'arrivo della Stagione 5? Un video ce lo mostra : Se negli ultimi giorni foste rimasti intrappolati in un'isola deserta, con molta probabilità non saprete ancora che questa mattina è iniziata ufficialmente la Stagione 5 di Fortnite, che introduce tante fresche novità al Battle Royale sviluppato da Epic Games.Sono tantissimi i nuovi contenuti come skin, oggetti di raccolta e deltaplani che fanno il loro debutto a partire da oggi, ma una delle novità più consistenti riguarda la mappa del gioco, ...

Fortnite : spuntano le possibili nuove skin in arrivo con la Stagione 5 : Ci siamo! Oggi, 12 luglio, finalmente prenderà il via la Stagione 5 del popolare Fortnite e, a quanto pare, in rete sarebbero già compare le prime nuove skin ufficiali.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, nella dashboard di Xbox One è comparso un banner pubblicitario che avrebbe svelato 3 skin. Per quanto riguarda la prima, si tratterebbe di una conferma, in quanto viene evidenziato un eroe con una maschera simile a quella di Kitsune ...

Fortnite : le novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo potrebbero nascondere indizi sulla Stagione 5 : Ormai la Stagione 5 di Fortnite Battle Royale è alle porte, ma i numerosissimi giocatori si continuano a chiedere quali saranno le novità che introdurrà Epic.Gli utenti continuano a ricercare indizi che, probabilmente, sono inclusi all'interno dei nuovi contenuti della modalità PvE Salva il Mondo.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games ha da poco aggiornato la pagina Reddit con le informazioni relative alla prossima patch della modalità ...

L'arsenale di Fortnite sta per ingrandirsi : in arrivo la Pistola a Tamburo con il prossimo aggiornamento : In questi giorni i giocatori di Fortnite sono in attesa della Stagione 5 e allo stesso tempo stanno cercando di decifrare i misteriosi squarci comparsi nella mappa, senza dimenticare che, a breve, arriveranno le Sfide della Settimana 10 della stagione 4. Insomma, i numerosi giocatori del popolare titolo di Epic hanno il loro bel da fare e tra poco riceveranno anche una nuova arma, ovvero la Pistola a Tamburo. Come segnala Fortnite Intel, la ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 4.5 : Oggi è una giornata di novità per i numerosi giocatori del popolare Fortnite, verrà infatti pubblicato il nuovo aggiornamento 4.5 che porterà con sé alcune interessanti migliorie.Tuttavia, come al solito, ci sarà un periodo di manutenzione per i server, che andranno offline a partire dalle ore 10 proprio per l'arrivo dell'update.Come riportano i colleghi di VG247, dopo il periodo di manutenzione i giocatori potranno mettere le mani su alcune ...

La mappa di Fortnite potrebbe subire delle modifiche per l'arrivo della Stagione 5 : Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, sono in programma alcune modifiche per la mappa del popolare Fortnite che potrebbero arrivare molto presto, con l'aggiornamento previsto per oggi.La conferma di questi ritocchi è arrivata da IGN, che ha condiviso le immagini relative alla nuova conformazione della mappa del gioco. Da quello che è emerso, Magazzino Muffito, Pinnacoli Pendenti e il Covo dei Cattivi presso le Spiagge Snob, subiranno ...

Fortnite : in arrivo la modalità Playground : Fortnite è senza dubbio un gioco di grande successo, tuttavia se non ha mai avuto un tutorial per far fare le ossa ai nuovi arrivati, sembra che tutto questo stia per cambiare.Come riporta Gamingbolt, Epic Games ha annunciato che presto Fortinite riceverà la modalità Playground, stiamo parlando di una modalità più rilassata in cui i giocatori possono mettere a punto strategie, costruire, giocare con gli amici e tornare in gioco immediatamente ...

Fortnite : in arrivo la modalità a tempo limitato Parco Giochi : Dopo l'ormai classico leak per quanto riguarda le sfide della settimana 9 della stagione 4, torniamo a parlare di Fortnite e in particolare di una nuova modalità a tempo limitato in arrivo già questa settimana.Come segnalato da Fortnite Intel, il messaggio in-game è stato aggiornato confermando l'imminente arrivo della modalità Playground, Parco Giochi. La modalità in questione sarà già disponibile nel corso di questa settimana ma cosa possiamo ...

Manutenzione per i server di Fortnite : in arrivo il Content Update 4.4 : Se questa mattina non riuscirete a giocare al popolare Fortnite, sappiate che c'è una ragione ben precisa: i server saranno offline per preparare il gioco all'arrivo di nuovi contenuti.Come segnalano i colleghi di VG247, a partire dalle ore 10 di oggi i server saranno offline per una Manutenzione che servirà ad introdurre il Content Update 4.4.Al momento non sappiamo per quanto tempo tempo resteranno offline i server e quali contenuti saranno ...

Fortnite : in arrivo la stravagante "Stink Bomb" : I numerosi giocatori di Fortnite saranno felici di sapere che a breve sarà introdotta un'arma piuttosto singolare, ovvero la "Stink Bomb"!Di che cosa si tratta? Si tratta della stravagante bomba puzzolente che, come riporta Fortnite Intel, "esplode in una nuvola all'impatto e danneggia lentamente tutti coloro che si trovano al suo interno".La Stink Bomb è comparsa nella sezione "New Updates", quindi, con molta probabilità, la potrete ritrovare ...

Fortnite : in arrivo nuovi contenuti anche per Salva il Mondo : Non solo le Sfide della Settimana 6 e l'arrivo dei Trampolini per Fortnite Battle Royale, Epic Games, infatti, ha in programma dei contenuti anche per la modalità Salva il Mondo.Il team, come riportato su Reddit, ha aggiornato la roadmap pubblicando un elenco con le varie novità previste con i prossimi aggiornamenti a partire da questa settimana. Tra le novità rilevanti, l'inserimento di una funzione per segnalare i giocatori scorretti: 4.3 ...

Fortnite su Android e Nintendo Switch - in arrivo una valanga di download : Dopo PS4, Xbox, Pc e iOS, Fortnite sta per sbarcare anche su Nintendo Switch e Android, facendo così filotto su tutte le piattaforme esistenti. Il gioco, che insieme a PUBG ha contribuito a rendere celebre la battle royale, arriverà su Android entro l’estate, mentre bisognerà aspettare qualche mese in più per vederlo sulla console giapponese. Nintendo non ha ancora ufficializzato la presenza del titolo Epic Games, ma sarebbe in procinto di ...