Fortnite | i giocatori che possiedono il Pack Fondatore ricevono due skin in regalo

Perché i giocatori di Fortnite comprano oggetti virtuali che non danno vantaggi? : Fortnite è il gioco, anzi, il fenomeno del momento. Secondo Fortune viene nominato nelle conversazioni dei manager delle grandi aziende più dei Bitcoin e, anche se i guadagni sono un po’ in calo, ultimamente ha fatto guadagnare a Epic Games circa 300 milioni di dollari al mese. È un gioco gratuito, un paradosso che ormai è diventato la normalità nel mondo dei videogiochi, visto che spesso sono proprio i titoli gratuiti o poco costosi che nel ...

Fortnite : Epic annuncia un weekend di doppi XP per tutti i giocatori : Si prospetta un bel weekend per tutti gli appassionati di Fortnite, che come riporta VG24/7 riceveranno per tutto il fine settimana punti esperienza doppi dalle partite del celebre Battle Royale firmato da Epic Games.Il bonus agli XP è disponibile da oggi e sarà attivo fino a lunedì 2 giugno, quindi non mancate di cogliere l'occasione per racimolare il maggior numero di livelli prima che finisca la Stagione 4, che lascerà il posto a quella ...

Fortnite incassa a tutta forza : quanto spendono i giocatori? : La strada percorsa sotto il profilo economico da Epic Games con il suo Fortnite è abbastanza chiara: sulla falsariga di quanto avviene nel mondo mobile, il titolo è stato rilasciato in formato gratuito, con il ritorno degli investimenti che si materializza grazie alle immancabili microtransazioni. Una strategia indubbiamente rischiosa, nelle prime fasi post lancio, ma che sulla lunga distanza ha dato ragione agli sviluppatori, che ringraziano la ...

Il 69% dei giocatori di Fortnite ha dichiarato di aver speso soldi per acquisti in-game : Una nuova indagine sulla spesa della community di Fortnite rivela che oltre due terzi dei suoi giocatori hanno effettivamente speso soldi per il gioco Battle Royale free-to-play.Come riporta Games Industry, lo studio è stato condotto da LendEDU, che ha intervistato 1.000 persone che giocano frequentemente a Fortnite. I giocatori i questione, dedicano solitamente dalle sei alle dieci ore alla settimana al popolare titolo di sopravvivenza di Epic ...

Grazie a iOS Fortnite ha 125 milioni di giocatori; torneo mondiale con 100 mila dollari in palio - : La Coppa del Mondo Fortnite si concentrerà su Solos e Duos, ma ci saranno molte opportunità di fare squadra durante il concorso. Ovviamente, il team tiene a precisare che le qualificazioni per la ...

Fortnite ha superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondo : Il gioco più popolare al mondo continua a diventare...sempre più popolare! Epic Games ha confermato che il suo Fortnite ha ora superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondoUn numero impressionante che lo ha portato vicinissimo a Minecraft, un gioco che ha impiegato anni per raggiungere questi risultati. Fortnite, invece, ci è riuscito in pochi mesi.Come ci ricorda Gamingbolt, il successo del gioco è indubbiamente alimentato dal fatto che ...

PUBG ha perso metà dei giocatori - colpa di Fortnite? : Per PUBG è arrivato il momento di prendere in considerazioni alcuni dati. Il numero di utenti attivi su Steam infatti è in costante calo e risulta addirittura dimezzato rispetto allo scorso mese di gennaio. I dati di SteamCharts infatti dimostrano che il numero di giocatori attivi sulla versione Steam di PlayerUnknown's Battlegrounds risulta dimezzata negli ultimi cinque mesi. Il Battle Royale di Bluehole sembra che stia iniziando a subire la ...

Fortnite eclissa PUBG : nella prima metà del 2018 il numero di giocatori è sceso quasi del 50% : Fortnite è l'indiscusso videogioco del momento, e il suo successo assume contorni ancora più significativi considerando come il titolo sviluppato da Epic Games sia riuscito a spazzare via un altro fenomeno planetario, Playerunknown's Battlegrounds, che nel giro di pochi mesi ha perso moltissimo terreno nei confronti del concorrente.A testimoniarlo giungono i dati riportati da The eSport Observer, che mostrano un costante declino del numero di ...

Problemi per Fortnite : i giocatori non riescono a ottenere le ricompense al termine delle partite : Come saprete, Fortnite è stato aggiornato con la patch 4.3 recentemente ma, a quanto pare, dopo l'update sono nati alcuni fastidiosi Problemi.Nello specifico, come segnalano i colleghi di VG247, i giocatori hanno riscontrato Problemi nelle modalità Battle Royale e Salva il Mondo, malfunzionamenti che impediscono di ottenere le ricompense al termine di missioni e partite.Sembra, inoltre, che il bug in questione riguardi solamente le versioni ...