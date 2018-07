Fortnite | Funko svela il primo Pop! dedicato al gioco

eurogamer

(Di lunedì 23 luglio 2018) Qualche giorno fa vi avevamo annunciato la chiusura dell'accordo tra Epic Games e, il noto produttore di merchandising che avrebbe finalmente portato sul mercato alcune linee di collezionabili dedicate a.Nella giornata di oggiha annunciato ildi questi prodotti, una statuetta della lineadedicata a Jonesy, uno dei personaggi diBattaglia Reale, che per l'occasione indossa la celebre skin Rex. Come riporta VG24/7 l'azienda si è limitata a pubblicare una sola immagine del collezionabile, evitando dire ulteriori dettagli sulla sua data d'uscita e sul prezzo con il quale potrà essere acquistato.Jonesy sarà solo ildi una lunga serie di personaggi cherealizzerà in salsa, e sono già aperte le scommesse su quali altre sorprese il produttore abbia in serbo per tutti gli appassionati di. Che ne pensate della notizia? Vi ...