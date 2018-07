Forti disagi all’aeroporto di Treviso a causa del maltempo

L'Italia piegata dal maltempo : danni e disagi a causa dei Forti temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...

Maltempo Piemonte : Forti temporali e disagi - allagato ospedale nel Torinese : Ancora Maltempo in Piemonte: forti temporali hanno interessato il Torinese nella notte. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, inaugurato a inizio 2018. In targa serata le piogge intense hanno provocato l’allagamento dei corridoi della sala d’attesa e del triage: diversi i millimetri d’acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell’ala più vecchia della struttura, nel laboratorio ...

Maltempo Piemonte : Forti temporali nella notte tra Astigiano e Alessandrino - allagamenti e disagi : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Astigiano, in particolare nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade, e a Costigliole, Castel Boglione e Agliano e alla periferia di Asti. In provincia di Alessandria vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire i disagi provocati dal nubifragio abbattutosi su tutta la provincia: ...

Tempesta di fulmini nel Regno Unito : temporali e Forti piogge - danni e disagi : Il sud del Regno Unito nella morsa del maltempo: circa 15mila fulmini sono stati registrati in sole 4 ore, secondo quanto reso noto dall’ufficio meteorologico della BBC. forti ritardi nel traffico aereo in diversi aeroporti: nello scalo di Stansted un fulmine ha danneggiato il sistema di rifornimento degli aerei determinando ritardi nei voli della mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti a Stanway, nel Sussex, dopo che un fulmine ha ...

Brasile - ancora Forti disagi per lo sciopero dei camionisti : Nonostante il governo di Michel Temer alterni le rassicurazioni con le minacce per dichiarare risolta la crisi per lo sciopero dei camionisti, arrivato al sesto giorno, la situazione resta difficile ...