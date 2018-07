Formula E - La Techeetah diventa DS Racing

quattroruote

(Di lunedì 23 luglio 2018) DS Automobiles e il teamhanno annunciato una collaborazione che li porterà a unire le proprie forze per continuare lavventura del campionato diE. Dopo aver conquistato il titolo piloti in questa stagione con Jean-Eric Vergne e sfiorato anche la vittoria del titolo costruttori, per la squadra cinese diretta da Mark Preston si sono aperte altre strade interessanti.DS vuole vincere subito. Il gruppo francese ha abbandonato il team Virgin e unirà le forze con la, con lobiettivo di essere subito vincenti allinizio della nuova era dellaE, con le monoposto Gen 2. Siamo davvero entusiasti di poter collaborare con DS Automobiles, ha commentato Edmun Chu, presidente della. DS ha una grande esperienza nella categoria o ogni anno ha chiuso tra i primi tre. In pista abbiamo vissuto delle battaglie entusiasmanti, ma adesso non vediamo lora di unire le ...