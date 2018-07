Formula E | DS Automobiles e Techeetah danno vita ad un nuovo Team

sportfair

: #FormulaE | #DSAutomobiles e #Techeetah uniscono le forze dalla prossima stagione ?? - motorionline : #FormulaE | #DSAutomobiles e #Techeetah uniscono le forze dalla prossima stagione ?? - MotorSportIT : #FormulaE | Ufficiale la partnership tra @TecheetahFE e @DSOfficial a partire dalla #Season5 di @FIAFormulaE… - Peppe16Marino : #FormulaE | Ufficiale la partnership tra @TecheetahFE e @DSOfficial a partire dalla #Season5 di @FIAFormulaE… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nato dalle ceneri di DS Virgin Racing, la nuova squadra sarà presentata il 1° ottobre 2018 L’avvincente primo capitolo della storia di DSal fianco di Virgin Racing si chiude con cinque vittorie, sedici podi, sei pole position e tre migliori giri in gara. In tre stagioni il DS Virgin Racing ha calcato per due volte i gradini del podio della classifica. La nuova squadra sarà presentata il 1° ottobre 2018 e la stagione inizierà il 15 dicembre à Riyad, in Arabia Saudita. A partire dalla prossima stagione le gare diE dureranno 45 minuti + 1 giro, senza cambio di monoposto. Le nuove auto, dal design e dall’aerodinamica decisamente rinnovati, saranno equipaggiate di nuovi motori da 250 kW sviluppati dai costruttori; questo renderà cruciale la gestione dell’energia durante la gara. Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance : «Vogliamo ringraziare ...