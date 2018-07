Formula 1 - GP Germania | Alfa Romeo Sauber | l' incredibile testacoda di Leclerc VIDEO

Video Formula 1/ Highlights e classifica piloti e costruttori dopo il Gp di Germania 2018 (Hockenheim) : Video Formula 1: Highlights del Gran Premio di Germania 2018 vinto da Hamilton. Ecco come cambiano le classifiche del mondiale F1 costruttori e piloti dopo Hockenheim. (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Formula 1 - GP Germania. L'editoriale di Guido Meda : Vettel e quel piccolo particolare che la dice lunga : Immaginatevi di essere Vettel nella domenica del Gp di Germania . L'Hockenheim Ring fa letteralmente impressione per la quantità di pubblico che accoglie. Le tribune del Motodrom sono muraglioni ...

Formula 1 - GP Germania : Hamilton investigato - ma nessuna penalità. Resta vincitore - la ricostruzione : nessuna penalità ma solo una reprimenda per Lewis Hamilton , messo sotto investigazione - a fine gara ad Hockenheim - dalla Direzione corsa per aver oltrepassato la linea che separa la pit-lane dalla ...

Formula 1 - GP Germania : rabbia e delusione ad Hockenheim per Vettel : Poteva essere il gran premio della gioia, si è trasformato con questo pesantissimo errore, in quello che potrebbe diventare un momento determinate e chiave pensando al campionato. Da leader della gara ...

Diretta Live Formula 1/ Gara - mea culpa di Vettel : "Ho sbagliato la frenata" (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 F1 Gara Live Gp Germania 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima Gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Formula 1 - GP Germania. Le pagelle di Vanzini : ... ma che tristezza continua STROLL 5 - non pervenuto VETTEL 4 - da 10 fino a 15 giri dalla fine poi un errore, giustificabile per le condizioni, ma troppo grosso per un 4 volte campione del mondo ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - reprimenda dopo l'investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:35 22 lug 18:20 22 lug LEWIS Hamilton SOTTO INVESTIGAZIONE : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane ...

Formula 1 - Gp Germania : colpo di scena - Hamilton sotto investigazione e vittoria a rischio : La pioggia tradisce Vettel, finito a muro a 15 giri dalla fine. Il britannico della Mercedes torna leader mondiale a +17

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Germania : Tutti gli approfondimenti post gara su skysport.it Ma la proposta di Sky Sport online non terminerà con la bandiera a scacchi. Il sito skysport.it pubblicherà infatti commenti, interviste, pagelle, ...

Formula 1 - GP di Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - ma è sotto investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:20 22 lug LEWIS Hamilton sotto investigazione : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane dalla pista. Una ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio di Germania : nuovo ribaltone : Formula 1, la classifica piloti – Si è concluso un incredibile gran premio di Formula 1 in Germania, ‘dramma’ Vettel che si preparava a festeggiare un’altra vittoria, poi la pioggia ha rovinato i piani al tedesco, errore clamoroso negli ultimi giri per il pilota della Ferrari che è andato a finire contro le barriere. Ne approfitta Lewis Hamilton che vince un incredibile gran premio dopo la partenza dal 14esimo posto, al secondo posto ...

Formula 1 - disastro pioggia in Germania : Vettel finisce nella ghiaia - capolavoro Hamilton : Hamilton vince per la quarta volta il gran premio di Formula 1 ad Hockenheim per il Gp di Germania 2018. Un gran premio nel segno di Sebastian...

Formula 1 Germania - la pioggia rovina la gara di Vettel : pesante errore del tedesco - fa festa Hamilton [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania di Formula 1 : Come è finita l'undicesima gara del Mondiale, corsa sul circuito di Hockenheim The post L’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania di Formula 1 appeared first on Il Post.