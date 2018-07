Florida | mangia ostriche e muore | la causa è un batterio carnivoro

Blastingnews

: Rocking Bocca Lupo Coal Fired ????Pizza in North Port, Florida! Mangia Bene! - beachsnooker : Rocking Bocca Lupo Coal Fired ????Pizza in North Port, Florida! Mangia Bene! -

(Di lunedì 23 luglio 2018) 2 Un uomo è morto dopo averto dellecrude in un ristorante locale. È successo inStati Uniti, dove l'uomo di settantuno anni aveva fatto un pranzo a base di pesce nel quale erano presenti dellecrude VIDEO che dopo poche ore dall'assunzione gli sono state fatali. Lecontenevano unpericoloso Il Dipartimento della Sanita' dellaha raccontato l'accaduto tragico verificatosi appena due settimane fa circa in quello che è uno dei più noti Stati degli USA perché altamente frequentato anche da turisti, sia stranieri che non. Lo scorso otto luglio l'uomo si era recato in un ristorante della zona perre dellecrude, probabilmente certo che in un luogo di ristorazione avrebbero avuto cibi protetti per salvaguardare la salute dei clienti. Ad appena due giorni dall'assunzione però, l'uomo ha avuto ...