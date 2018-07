Firenze | danza nudo tra le opere d’arte di Michelangelo Lo spettacolo agli Uffizi che

ilfattoquotidiano

: RT @TgrRaiToscana: Tutto esaurito a #Firenze per @RobertoBolle and Friends. - raimondi_paola : RT @TgrRaiToscana: Tutto esaurito a #Firenze per @RobertoBolle and Friends. - fabiomanni2 : RT @TgrRaiToscana: Tutto esaurito a #Firenze per @RobertoBolle and Friends. - nurajev1979 : RT @TgrRaiToscana: Tutto esaurito a #Firenze per @RobertoBolle and Friends. -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Si chiama “A tutto tondo” loandato in scena martedì scorso nella sala 41 della Galleria degli, nell’ambito della rassegna di appuntamenti denominata “live”, nella sala dedicata a. Si tratta di unodiche ha visto protagonista il messinese Stellario Di Blasio, il quale hato completamentedavanti alla Sacra Famiglia (unico dipinto certo diBuonarroti, meglio conosciuto come Tondo Doni) e in presenza di alcune decine di visitatori. Per oltre sei minuti, senza veli, con le musiche di Vivaldi e a pochi centimetri dal pubblico, con i suoi movimenti plastici Di Blasio ha inteso richiamare “le figure michelangiolesche di un repertorio che varia dalla statuaria alla pittura” senza mirare “all’unità o alla fusione, ma all’urto e alla contraddizione dei valori”, come si legge nel testo di presentazione ...