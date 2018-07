Fiorentina - Pezzella : “più che mai uniti” : Delusione nella Fiorentina per la sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League, togliendo la possibilità ai viola di partecipare ai preliminari della competizione in virtù dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Mentre la società sta preparando una nota ufficiale, sono i giocatori a esternare per primi via web il loro stato d’animo. Il capitano viola German Pezzella ha postato sul proprio profilo ...

Fiorentina - Pezzella : 'Essere capitano sarebbe un grande onore' : La Fiorentina prepara la nuova stagione, in attesa di sapere definitivamente se prenderà parte o meno all'Europa League. Dal ritiro di Moena ha parlato in conferenza stampa German Pezzella, che dopo l'...

Fiorentina - Pezzella : "Europa League? Noi ci facciamo trovare pronti" : Spero ovviamente di farlo giocando ancora con Messi, il più forte giocatore del mondo'. Colpo Fiorentina, che parate Lafont! lafont - Poi sul nuovo portiere, classe '99. 'L'ho visto molto bene, è un ...

La Fiorentina riscatta Pezzella : Adesso è ufficiale: la Fiorentina ha riscattato dal Betis Siviglia il difensore centrale argentino German Pezzella. Lo ha comunicato la stessa società viola dopo la ratifica dell'accordo con il club ...

