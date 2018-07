Fincantieri firma accordo con Princess Cruises per costruzione di due navi a LNG

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo lavoro : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La Regione Campania e Fincantieri hanno firmato un protocollo di collaborazione per l’avvio di un percorso di intervento finalizzato alla realizzazione delle condizioni di mantenimento dei livelli occupazionali e di incremento del carico di lavoro dello stabilimento di Castellammare di Stabia, nonché allo sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale dell’area, in condizioni di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo lavoro (2) : (AdnKronos) – Fincantieri prevede, che il suo sito stabiese verrà dedicato anche alla costruzione di nuovi traghetti di media dimensione conformi con le più recenti normative in tema di sicurezza e ambiente, impiegabili in servizi di trasporto pubblico locale, per i quali, in linea anche con il recente indirizzo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, appare sempre più improrogabile il rinnovo. Infatti, la flotta navale di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo lavoro (3) : (AdnKronos) – La regione, inoltre assicurerà infine ogni forma di collaborazione, anche con il Governo nazionale, finalizzata a garantire le migliori condizioni di continuità e sviluppo delle aree industriali, ivi comprese le relative infrastrutture, e delle attività del cantiere di Castellammare di Stabia. ‘La firma del protocollo con Fincantieri – commenta De Luca – è motivata innanzitutto dall’obiettivo di ...

