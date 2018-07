“Finalmente!” Instagram lancia l’attesa novità per la gioia degli utenti

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Unaimportante per tutti gli, in crescita costantemente e ora pronti ad accogliere l’ultima introduzione del popolare social network. Si tratta del cosiddetto “punti verde”, atteso già da tempo dopo gli annunci che ne avevano anticipato l’arrivo e che contribuirà a rendere ancora più immediate le interazioni tra iscritti. Grazie a questa trovata, infatti, sarà possibile capire quando gli amici sono online e quindi disponibili per una conversazione virtuale, funzione che è già presente ad esempio su Facebook. “Quando i tuoi amici sono attivi su– spiega l’app attraverso il proprio sito ufficiale – vedrai un punto verde accanto alla loro immagine profilo in vari spazi all’interno dell’applicazione”. Non tutti potranno però esserne al corrente: lo stato sarà visibile solo agli ...