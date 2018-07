Figc | Parma -5 pt in A prossimo anno

Processo Figc Parma e Chievo rischiano la A : ROMA. La prossima Serie A potrebbe non vedere al via Parma e Chievo. Questo è quanto chiesto dalla procura Figc nel doppio Processo sportivo di primo grado andato in scena a Roma. Il primo a finire ...

La procura della Figc ha chiesto una penalizzazione per il Parma : La procura della FIGC ha chiesto al Tribunale sportivo federale che vengano inflitti due punti di penalità al Parma per illecito sportivo da applicare alla classifica dell’ultimo campionato di Serie B. Il presunto illecito riguarda alcuni messaggi scambiati dal suo giocatore The post La procura della FIGC ha chiesto una penalizzazione per il Parma appeared first on Il Post.

Procura Figc chiede 2 punti di penalizzazione per il Parma - a rischio la Serie A : Il Parma calcio rischia la Serie A. La Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di due punti per il club Ducale relativi alla stagione 2017/2018. Nel caso la neopromossa società sarebbe a rischio per il prossimo campionato di Serie A. In alternativa sono stati chiesti sei punti di penalizzazione per la stagione alle porte mantene...

Sms sospetti - il Parma rischia la A | Procura Figc : -2 punti | Il Palermo spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Inchiesta Parma - le richieste della Procura Figc : due punti di penalizzazione al club. Quattro anni a Calaiò : La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all'ultimo campionato di serie B , nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Per il Parma serie A a rischio : la Procura della Figc chiede 2 punti di penalità : In subordine il Procuratore ha chiesto 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Emiliani giudicati per presunto illecito perpetrato dal suo bomber Calaiò in occasione del match Spezia-Parma della scorsa serie B

Chievo e Parma - la Serie A è a rischio : "Richieste pesanti della Figc" : Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la Serie A: dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di domani al...

Chievo e Parma - domani i processi Figc : “Richieste di pena pesanti - a rischio la A” : Sono entrambi in programma per domani, 17 luglio, i processi al Tribunale federale nazionale della Figc per il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo. Secondo quanto apprende l’Ansa, sono in arrivo da parte della Procura della Federcalcio richieste pesanti in termini di penalizzazione, “afflittive” ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa. Tanto, scrive ...