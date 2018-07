Fico | Insieme per combattere le mafie

romadailynews

: La strada per l’inferno è non saper accogliere tutti insieme in un’ottica di solidarietà. Ribadisco che chi non acc… - Roberto_Fico : La strada per l’inferno è non saper accogliere tutti insieme in un’ottica di solidarietà. Ribadisco che chi non acc… - Montecitorio : L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Paolo #Borsellino, assassinato dalla mafia 26 anni fa… - fedenahc : @mariika_monaco A me di questa storia non importa un fico secco. Nel senso che la loro amicizia è stupenda e nessun… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Roma – “Magistrato vigoroso e di grandi capacita’, Borsellino e’a Falcone un baluardo della lotta alla mafia e simbolo della democrazia in questo Paese. La mafia non e’ un’entita’ astratta e lontana ma presente in diverse forme e in diversi settori della societa’. Serve l’impegno di tutti per contrastare le infiltrazioni e ricomporre i tasselli di una democrazia fondata sulla legalita’”. “Il grande lavoro delle forze dell’ordine deve essere accompagnato dalla rigenerazione del tessuto sociale, politico ed economico. La nostra comunita’ e tutti i cittadini hanno il dovere di portare avanti la battaglia contro lee mettere in campo le energie piu’ positive del Paese. La verita’ va cercata sempre e a tutti i costi, la comunita’ dei cittadini ha il dovere di cercarla per ...