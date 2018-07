Festival di Castrocaro 2018 su Rai1 | Massimiliano Ossini conduttore Anteprima Blogo

blogo

(Di lunedì 23 luglio 2018) Secondo quanto risulta a, saràildeldi. La serata finale dello storico concorso canoro, giunto alla 61esima edizione, si terrà tra qualche giorno e sarà trasmessa dain data ancora non comunicata ufficialmente (sabato 28 luglio è prevista una conferenza stampa).Persi tratta del quarto impegno televisivo stagionale, trae Rai2, dopo le positive prove a Mezzogiorno in famiglia, Linea Bianca e Unomattina estate (oggi e per tutta la settimana assente perché impegnato nella registrazione degli spot di Linea Bianca), che conduce insieme a Valentina Bisti. prosegui la letturadisu) pubblicato su TVBlog.it 23 luglio12:30.