Fedez sul battesimo di Leone prima delle nozze con Chiara Ferragni | ecco quando avverrà

(Di lunedì 23 luglio 2018)suldisembra non avere dei grossi dubbi. Il rapper ha dito di non voler battezzare suo figlio e di non celebrare matrimonio religioso con la sua compagna, in programma per il prossimo 1° settembre a Noto, in Sicilia. "battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo". Queste le parole usate dall'artista per rispondere i molti che richiedevano la data deldel piccolo, così come aveva riportato Vanity Fair nel giornopubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Rozzano. I due sono pronti per diventare marito e moglie con cerimonia fissata a Noto per il 1° settembre, rigorosamente con rito civile. Sfuma quindi la possibilità di celebrare presso la Basilica Barocca di Noto, nella quale era stata data per certa la cerimonia nuziale della coppia più chiacchierata ...