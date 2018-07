Fedez | «Non mi hai stirato la camicia» Chiara Ferragni | «Io non stiro niente» E si

Chiara Ferragni risponde al 'rimprovero' di Fedez : "Io non stiro niente" (video) : E' una tipica situazione da vita di coppia quella che Fedez ha voluto raccontare in una delle sue consuete stories su Instagram. Recentemente il rapper e la sua futura moglie, Chiara Ferragni si sono nuovamente ricongiunti dopo qualche giorno di lontananza per trascorrere qualche giorno di relax all’Argentario in compagnia del figlio Leone, della mamma dell'imprenditrice digitale e delle sorelle.Fedez, dall'interno di un ascensore dà vita ...

Fedez - ecco perché non battezziamo Leone : Non c’è mossa di Fedez e Chiara Ferragni che non venga messa sotto la lente d’ingrandimento dai media. Tra le tante, anche la scelta della coppia prossima alle nozze civili di non battezzare il piccolo Leone. Una decisione che a qualcuno non è piaciuta, e così il rapper in una serie di Instagram stories ha spiegato la questione (già affrontata in passato) partendo da più lontano, rispondendo cioè a chi ha attaccato lui e la compagna ...

Fedez : «Ecco perché non battezziamo Leone» : Mentre la quasi-moglie Chiara Ferragni è volata a Parigi per 24 ore, il rapper Fedez dice la sua in uno dei modi che preferisce: via social. Un video da 15 secondi dopo l’altro, tanto è il tempo di una «storia», utile per mettere a tacere le ultime «polemiche» che riguardano la coppia italiana più seguita del web. Si comincia dal primogenito Leone, quattro mesi appena compiuti. La prima accusa che il 28enne vuole smentire è questa: «la ...

Fedez Non crede in Dio e non battezza Leone/ Il rapper mostra coerenza anche per le nozze - solo rito civile : Fedez risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio". Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Fedez e Chiara NON si sposano in Chiesa e NON battezzano il figlio : Fedez e Chiara Ferragni NON si sposano in Chiesa: nessun battesimo per il figlio Leone Fedez non lo ha mai nascosto: non crede in Dio. E dopo il fidanzamento con Chiara Ferragni e la nascita del figlio Leone non ha cambiato idea. Tanto che il prossimo primo settembre, data fissata per il matrimonio, non si sposerà […] L'articolo Fedez e Chiara NON si sposano in Chiesa e NON battezzano il figlio proviene da Gossip e Tv.

Rovazzi/ La pace con Fedez è vicina? “Cambiamenti - non chiusura!” : il sogno del cinema e su X Factor dice… : Fabio Rovazzi intervistato dal settimanale "Oggi", la pace con Fedez è vicina? “Cambiamenti, non chiusura definitiva!”: il sogno del cinema Anni 90 e su X Factor dice che...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:58:00 GMT)

Fedez : “NON CREDO IN DIO - MA BATTEZZIAMO LEONE”/ L'ateismo del rapper e le accuse di blasfemia : FEDEZ risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio". Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Fedez umiliato da un commento di Costantino Della Gherardesca : “la Ferragni non ha goduto nel concepimento di Leone” - la replica del rapper : Chiara Ferragni e l’attacco di Costantino Della Gerardesca, la fashion blogger ed il fidanzato Fedez umiliati da una battuta del presentatore: la replica del rapper Non c’è pace per la coppia più popolare d’Italia. Dopo l’addio al nubilato di Chiara Ferragni e l’articolo dedicato alle sue amiche ‘rotonde’ del Corriere Della Sera (leggi qui), arriva un altro attacco per l’influencer ed il ...

Costantino Della Gherardesca : “Chiara Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento”. Il botta e risposta con Fedez : Una domenica movimentata in casa Fedez-Ferragni, con la fashion blogger che da Ibiza, per il suo addio al nubilato, ha lanciato l’hashtag #BodyShamingIsForLosers rispondendo a un titolo del Corriere.it che parlava delle sue amiche come “rotonde”. Sempre su Twitter si è scatenato un botta e risposta tra il rapper e Costantino Della Gherardesca, motivo di discussione proprio la ragazza di Cremona. Il conduttore di Pechino Express ...

“Non credo abbia goduto”. Oscenità del vip contro Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Lui poi rimuove il post - ma è troppo tardi. La risposta di Fedez è da vero signore : Il cattivo gusto, abbinato a una buona dose di misoginia e ad un uso demenziale dei social (pratica sempre più diffusa, a tutti i livelli, ma in modo particolare tra i vip) crea mostri. Diciamo che è stata una giornata abbastanza impegnativa per Chiara Ferragni, almeno mediaticamente parlando. Dopo la polemica feroce ingaggiata con il Corriere della Sera (il quotidiano ha pubblicato un articolo di dubbio gusto sull’addio al nubilato ...

“Lo farà prima delle nozze”. Chiara Ferragni - questa è una bomba. L’indiscrezione è ormai sulla bocca di tutti e l’eccitazione alle stelle. Fedez Non potrà intromettersi… : Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta ...

La svolta erotica di Fedez e la Ferragni non convince il pubblico : Fedez e Chiara Ferragni ci ricascano ancora e anche ieri hanno pubblicato sui social uno scatto provocante che ha fatto storcere il naso al pubblico.A dire la verità, sono due giorni che i futuri sposi si divertono a condividere sui loro profili ufficiali di Instagram foto particolarmente hot. Il primo ad avere iniziato è stato proprio Fedez che su Instagram ha pubblicato uno scatto con la sua futura moglie mentre sono completamente nudi. Poi è ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Foto - i promessi sposi nudi sui social : un dettaglio non passa inosservato : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ condividono un momento molto intimo sui social e i fans, nella Foto, notano subito un particolare commentando il tutto ironicamente.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:30:00 GMT)

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : nozze o maratona? Il ‘Royal Wedding’ d’Italia non durerà un solo giorno! : Chiara Ferragni, Fedez ed il loro Matrimonio da sogno: la coppia annuncia un particolare top delle nozze, altro che Royal Wedding… Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno nella splendida cornice di Noto (Siracusa) il prossimo 30 agosto. È quasi tutto pronto per il grande evento, che in tema Coachella, allieterà i tanti invitati della coppia più social d’Italia. Nel municipio della città siciliana il rapper e la fashion blogger si ...