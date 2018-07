Fedez : «Ecco perché non battezziamo Leone» : Mentre la quasi-moglie Chiara Ferragni è volata a Parigi per 24 ore, il rapper Fedez dice la sua in uno dei modi che preferisce: via social. Un video da 15 secondi dopo l’altro, tanto è il tempo di una «storia», utile per mettere a tacere le ultime «polemiche» che riguardano la coppia italiana più seguita del web. Si comincia dal primogenito Leone, quattro mesi appena compiuti. La prima accusa che il 28enne vuole smentire è questa: «la ...

Fedez : annullato il concerto ad Agrigento - ecco perchè : Migliaia di persone sostenitrici del rapper sono rimaste deluse anche perché lo Sport Village sarebbe dovuto essere l'unica tappa siciliana del famoso artista. Gli organizzatori della serata sarebbe ...

Fedez sul battesimo di Leone prima delle nozze con Chiara Ferragni : ecco quando avverrà : Fedez sul battesimo di Leone sembra non avere dei grossi dubbi. Il rapper ha diChiarato di non voler battezzare suo figlio e di non celebrare matrimonio religioso con la sua compagna Chiara Ferragni, in programma per il prossimo 1° settembre a Noto, in Sicilia. "quando battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo". Queste le parole usate dall'artista per rispondere i molti che richiedevano la ...

Fedez e Chiara Ferragni - ecco le pubblicazioni di nozze : «Tutto pronto per il matrimonio» : "Oggi pubblicazione del Matrimonio, tutto pronto per il primo Settembre" Chiara Ferragni e Fedez hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano a due passi da Milano che...

Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca per Chiara Ferragni : “Trovati un hobby” : Il Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca ha infuocato una domenica qualunque di agosto, nella quale Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con le sue amiche per l'addio al nubilato in quel di Ibiza, ampiamente criticato e rilanciato con l'hashtag #BodyShamingIsForLovers. Costantino Della Gherardesca si è quindi lasciato andare a un tweet non troppo elegante e indirizzato alla futura signora Lucia, nel quale ha esposto ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Tutto sull’addio al nubilato : ecco la lista segretissima delle invitate celebri : Chiara Ferragni e Fedez, eccovi tutte le informazioni sull'addio al nubilato in quel di Ibiza: quando partirà e la lista segretissima delle invitate celebri, quello che sappiamo.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 05:31:00 GMT)

Fabio Rovazzi : ecco perchè ho litigato con Fedez! : Si è interrotta la collaborazione artistica tra Fabio Rovazzi e Fedez. A quanto pare i due si sarebbero querelati a vicenda. A spiegare le motivazioni della lite è stato proprio Rovazzi. Sentite che cosa è accaduto! Che cosa è accaduto tra Fabio Rovazzi e Fedez? Come mai il loro sodalizio artistico è stato interrotto bruscamente? A rispondere al dilemma dei numerosi fans, ci ha pensato proprio Rovazzi in occasione dell’uscita del suo nuovo ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Le critiche per l’esposizione mediatica di Leone : “Sono scelte…” ecco cosa è successo : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:41:00 GMT)

“Ecco cosa è successo tra me e Fedez”. Finalmente Rovazzi confessa tutto. Dopo la clamorosa rottura - le prime parole che spiegano la “separazione” : Che tra i due ci sia stata una vera e propria rottura, è ormai cosa nota a tutti. Finora però Fabio Rovazzi non ne aveva mai parlato in pubblico. Di cosa parliamo? Del brusco allontanamento da Fedez. Presentando il suo nuovo singolo “Faccio quello che voglio” a Milano, Rovazzi non si è sottratto alle domande sulla fine della sua amicizia – e del sodalizio artistico – con il rapper Fedez, al centro di indiscrezioni ...

Nozze super vip. Chiara Ferragni – Fedez - ecco la lista (bomba) degli invitati al matrimonio. Altro che royal wedding… E sì - ci sarà anche “lei” : Ultimamente Chiara Ferragni e Fedez hanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in genere Fedez e la Ferragni sono sempre piuttosto composti… E ora? Che è ...

“Esagerati - che senso ha?”. Chiara e Fedez - ecco che succederà per il loro matrimonio : A più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla nascita del piccolo Leone, Fedez e Chiara Ferragni sono pronti a ufficializzare con il più istituzionale dei “sì, lo voglio” una storia d’amore che prosegue a gonfie vele dall’ottobre 2016. Prima della gravidanza di Chiara Ferragni, si pensava che le nozze annunciate sul palco del concerto all’Arena di Verona ...