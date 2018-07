romadailynews

: #FDI: Esposto all’#Anac per progetto #acqua potabile Tevere: #Roma – “Quanto riportato oggi… - romadailynews : #FDI: Esposto all’#Anac per progetto #acqua potabile Tevere: #Roma – “Quanto riportato oggi… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Roma – “Quanto riportato oggi dalla stampa e’ preoccupante: per realizzare ildi rendere ill’Acea avrebbe gia’ affidato la gara dei lavori per la costruzione del depuratore di Grottarossa, per un importo pari a 12,2 milioni di euro, nonostante sia in corso e non ancora terminato l’iter della conferenza dei servizi. Una fretta inspiegabile e anomala visto che ancora mancano i pareri da parte del Comune, della Regione Lazio, della citta’ Metropolitana e della Asl Roma2”. “Stando a quanto riportato oggi dai giornali, la multiutility del Comune il 14 marzo scorso avrebbe proceduto mettendo nero su bianco il verbale di avvio delle cantierizzazioni, lavori peraltro gia’ iniziati e che prevedono la loro conclusione entro 6 mesi. Un atto in barba alla legge e a ogni regola sulla trasparenza, dove il ...