L'ad di Fca, Mike, assume adla carica di Ceo dell'. Lo rende noto Fca in un comunicato nel quale ufficializza l'uscita dal gruppo di Alfredo Altavilla "per perseguire altri interessi professionali". Altavilla lavorerà confino alla fine di agosto -spiega Fca- per assicucurare il proprio supporto durante la transizione. Le attività di Business Development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di Richard Palmer, Chief Financial Officer eSystems and Castings.(Di lunedì 23 luglio 2018)