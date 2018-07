Fca | Trump | addolorato per Marchionne

Fca - Marchionne : dazi Trump gestibili - Ue non esageri risposta : Roma, 26 giu. , askanews, I dazi commerciali lanciati dal presidente Usa Donald Trump sono ' gestibili ', bisognerà valutare la situazione in base alle cifre e tarare con attenzione la posizione dell'...

Fca - Marchionne : dazi Trump gestibili - Ue non esageri risposta : Roma, 26 giu. , askanews, - I dazi commerciali lanciati dal presidente Usa Donald Trump sono " gestibili ", bisognerà valutare la situazione in base alle cifre e tarare con attenzione la posizione dell'...

DAZI USA - AL VIA CONTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - Fca crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump , colpirà il settore auto ?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Fca crolla in Borsa - -3% - - Trump minaccia dazi 20% su auto Ue : Milano, 22 giu. , askanews, Fca crolla a Piazza Affari dopo che il presidente Usa, Donald Trump , ha minaccia to di introdurre una tassa del 20% su tutte le auto importate dall'Unione europea. Le azioni ...

Fca verso l'azzeramento del debito e la retromarcia di Trump su Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “L’Italia vuole essere protagonista in Europa”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di saluto al corpo diplomatico in occasione delle Celebrazioni della festa della Repubblica. “Un forte augurio al nuovo governo e un sincero ringraziamento a quell