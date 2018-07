Fca | tra scetticismo dei mercati e presunti matrimoni | la prima sfida del venditore

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) La designazione di Mike Manley, 54enne inglese ex numero uno di Jeep, come successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA ha avuto come effetto immediato le dimissioni di Alfredo Altavilla, fino a poche ore fa responsabile del gruppo per tutta l’area Emea (le deleghe sono andate ad interim al neo ad), molto vicino a John Elkann, ma soprattutto l’altro candidato “forte” alla poltrona di CEO. Non un normale avvicendamento, ma il risultato di un confronto duro e sottotraccia che va avanti da più di un anno, ovvero da quando si è cominciato a parlare del cambio sul ponte di comando. Alla fine, complice forse l’accelerazione nei tempi, ad avere la meglio su quella italiana è stata la componente anglosassone del gruppo, quella se vogliamo più in vista a livello mondiale e più spendibile dal punto di vista mediatico. Cosa significa questo per il futuro di ...