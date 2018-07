Fca | titoli galassia giù con addio Marchionne | Ferrari -3%

Fca Europa - Altavilla si dimette Borsa - pesante calo dei titoli : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Fca - inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso nel futuro - dubbi sulle alleanze. Titoli pesanti in Borsa : LE REAZIONI IN Borsa: FCA / FERRARI / CNH / EXOR Politica e mercato si concentrano sulle vicende del Lingotto. Il vicepremier Luigi Di Maio dice che 'dobbiamo essere preoccupati' ma al tempo stesso ...

