Fca | si dimette Altavilla | capo delle attività europee I titolo del gruppo di nuovo in

Fca - si dimette Altavilla braccio destro di Marchionne : titoli ancora giù : Laureato alla Cattolica di Milano in Economia e commercio, con la tesi "Il modello del ciclo di vita applicato al settore automobilistico: il caso Uno", Altavilla ha guidato l'ufficio di ...

Alfredo Altavilla si dimette da Fca : Alfredo Altavilla, responsabile dell'area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall'azienda. Altavilla era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di Mike Manley.Altavilla, 54 anni, era stato nominato chief operating officer Ema nel novembre 2012 ed era inoltre Head of Business Development e membro ...

