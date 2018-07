Fca | Sergio Marchionne l' eroe dei due mondi dell' automotive

Fca - si dimette il responsabile per l'Europa Alfredo Altavilla : deluso il fedelissimo di Sergio Marchionne : Nuovo scossone in casa Fca dopo la nomina di Mike Manley alla successione di Sergio Marchionne . Secondo Repubblica si sarebbe dimesso il responsabile del gruppo per l'Europa, Alfredo Altavilla , tra ...

Sergio Marchionne - i buchi miliardari di Fca Italy : il grande neo della sua gestione : C’è un insuccesso palese, una zona d’ombra, nell’indubbia grandeur epica che ha contraddistinto l’operato di Sergio Marchionne. L’uomo che ha raccolto 14 anni fa la vecchia e malconcia Fiat sull’orlo del crac, le ha cambiato pelle e l’ha resa globale, senza debiti industriali e con una profittabilità in linea con i migliori competitor, non è riuscito a risanare il cuore industriale dell’azienda. Non è riuscito a far camminare sulle proprie ...

Parte il dopo Marchionne in Fca. Il nuovo ad Manley al lavoro. Elkann ai dipendenti 'eternamente grati a Sergio - il migliore' : Comincia questa mattina con la riunione a Torino dell'organismo decisionale del gruppo Fca il lavoro del nuovo amministratore delegato del gruppo Mike Manley. Marchionne, ricoverato all'ospedale di ...

“Irreversibile”. Sergio Marchionne - le condizioni dell’ex super manager di Fca : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Marchionne si trova in una clinica di Zurigo, l’Universitätsspital. Accanto a lui i due figli Alessio Giacomo e ...

Fca - John Elkann scrive ai dipendenti : 'Sergio non tornerà' : 'Complicazioni inattese durate la convalescenza-post operatoria'. Complicazioni non precisate, in base a quanto ufficialmente trapelato dal Gruppo FCA e l'unica certezza relativa a Sergio Marchionne, per il momento, è il suo ricovero in una clinica di Zurigo in condizioni molto gravi [VIDEO] che, in base alle ultime notizie, sarebbero peggiorate. La sua ultima apparizione in pubblico è quella dello scorso 27 giugno, giorno della presentazione ...

