FCA POST MARCHIONNE | ALTAVILLA SI È DIMESSO Ultime notizie | nomina Manley allontana il

La Borsa dura nel post Marchionne FCA giù del 4% - Ferrari -5% : Nel primo giorno dopo lo choc i mercati reagiscono duramente: -5% teorico per Ferrari su Piazza Affari che non riesce a fare prezzo in apertura, mentre Fca perde il 4,3% e il 4% lascia sul terreno ...

FCA - Manley nuovo amministratore delegato al posto di Marchionne : Mike Manley, 54 anni, è il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Il manager è stato scelto dal presidente John Elkann per sostituire Sergio Marchionne alla...

Chi è Mike Manley? Ecco il nuovo nuovo amministratore delegato di FCA - prenderà il posto di Marchionne : Mike Manley sostituirà Sergio Marchionne nel ruolo di amministratore delegato di Fca, si tratta di una ‘soluzione interna’ L’inglese Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Il Consiglio di amministrazione, come annunciato da John Elkann, ha optato per una soluzione interna dopo l’addio di Sergio Marchionne. Cinquantaquattro anni, Manley era infatti già ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram ...

FCA - Marchionne : dazi Trump gestibili - Ue non esageri risposta : Roma, 26 giu. , askanews, I dazi commerciali lanciati dal presidente Usa Donald Trump sono 'gestibili', bisognerà valutare la situazione in base alle cifre e tarare con attenzione la posizione dell'...

Gruppo FCA : Marchionne ha eliminato i debiti - ma anche i posti di lavoro : Lo scorso primo giugno a Balocco Sergio Marchionne ha annunciato l’azzeramento del debito del Gruppo ma non ha chiarito il futuro occupazionale di FCA in Italia Lo scorso primo giugno a Balocco, il CEO di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ha svelato il futuro piano industriale del Gruppo fino al 2022. L’indiscutibile successo di Marchionne è stato l’azzeramento del debito previsto per la fine di giugno, a cui si aggiunge un investimento di ...