Fca : Manley ad interim responsabile Emea : 15.50 L'ad di Fca, Mike Manley, assume ad interim la carica di Ceo dell'Emea. Lo rende noto Fca in un comunicato nel quale ufficializza l'uscita dal gruppo di Alfredo Altavilla "per perseguire altri interessi professionali". Altavilla lavorerà con Manley fino alla fine di agosto -spiega Fca- per assicucurare il proprio supporto durante la transizione. Le attività di Business Development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di ...

Fca - lascia il reponsabile in Europa Alfredo Altavilla. Deleghe a Manley : IL PROFILO DI ALTAVILLA Cinquantaquattro anni, nato a Taranto, laurea in Economia all'università di Milano, è entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo ...

Inizia l'era Manley in Fca - Marchionne in gravi condizioni : Milano, 23 lug., askanews, - Sotto i riflettori a Piazza Affari i titoli della galassia Fiat, Fca, Exor, Ferrari e Cnh Industrial, dopo l'improvviso addio di Sergio Marchionne alla guida del gruppo ...

Fca - inizia l'era Manley nel segno della continuità. Elettrico e lusso nel futuro - dubbi sulle alleanze. Titoli pesanti in Borsa : LE REAZIONI IN Borsa: FCA / FERRARI / CNH / EXOR Politica e mercato si concentrano sulle vicende del Lingotto. Il vicepremier Luigi Di Maio dice che 'dobbiamo essere preoccupati' ma al tempo stesso ...

Manley - il dopo Marchionne in Fca/ Ultime notizie : il ‘piano’ per il futuro e la sfida dell’elettrico : Fca, come cambia il gruppo dopo Marchionne: CdA Ultime notizie, inizia l'era Manley, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di Jeep la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio negativo a Piazza Affari - poi risale : A metà mattinata riduce il calo Fca in Piazza Affari (-2,46%) mentre l’ex amministratore delegato Sergio Marchionne è ricoverato in ospedale a Zurigo e il successore Mike Manley è al lavoro, impegnato con il Gec, l’organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda sui conti trimestrali. Analoga dinamica anche per gli altri titoli della galassia, d...

Fca - Torino.Prima riunione con Manley Ad : 10.28 Il neo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, presiede stamane al Lingotto di Torino il Gec (Group Executive Council), l'organismo decisionale del gruppo formato dai responsabili dei settori operativi e da alcuni capi funzione. Alla riunione partecipano una ventina di top manager, che fino alla scorsa settimana facevano riferimento a Sergio Marchionne, in condizioni ormai gravissime. L'appuntamento era già previsto. Proseguirà ...