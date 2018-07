Fca | lascia Altavilla | responsabile per Europa Titolo giù in Borsa

Fca - Altavilla lascia il Gruppo. Sue deleghe a Manley : Teleborsa, - L'indiscrezione circolava con insistenza nelle ultime ore. Ed ora è arrivata la conferma: Alfredo Altavilla , responsabile in Europa di FCA, si è dimesso dall'incarico. Il manager tra i ...

Fca - lascia il reponsabile in Europa Alfredo Altavilla. Deleghe a Manley : IL PROFILO DI ALTAVILLA Cinquantaquattro anni, nato a Taranto, laurea in Economia all'università di Milano, è entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo ...

Fca - è ufficiale : Altavilla lascia - sue deleghe a Manley : Roma, 23 lug., askanews, - E' ufficiale: Fiat Chrysler Automobiles annuncia in una nota che Alfredo Altavilla lascerà il Gruppo per perseguire altri interessi professionali. L'azienda, nel ...

Marchionne lascia Fca - la lettera di Elkann ai dipendenti : le immagini : 'Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto' inizia così il testo inviato ai dipendenti di Fca da John Elkann per annunciare che Sergio ...

Marchionne lascia Fca dieci volte più grande di quando assunse la guida : Per fare un bilancio puntuale della gestione di Sergio Marchionne alla guida di Fca conviene sempre partire dai numeri. Quelli non mentono mai e si prestano difficilmente ad interpretazioni ...

Marchionne lascia Fca. Alla guida del gruppo il capo di Jeep Manley : Fiat Chrysler Automobiles «comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del dottor Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Il comunicato del gruppo arriva nel ...