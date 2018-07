Fca | lascia Altavilla | responsabile Europa  Dopo le dimissioni titoli di nuovo giù

Fca - lascia Altavilla : Si sarebbe dimesso Alfredo Altavilla, responsabile dell'area Emea per Fca. La voce circola con insistenza a Torino anche se la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dal gruppo. Con ...

Borsa : Fca sulle montagne russe. Nuova scossa : lascia Altavilla : Ha firmato con Princess Cruises, brand di Carnival Corporation & plc, la più grande compagnia di crociere al mondo, un Memorandum of Agreement per la costruzione di due navi da crociera di prossima ...

Fca : lascia Altavilla - responsabile Europa In Borsa apertura difficile - poi risale : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era considerato uno dei nomi per la successione a Marchionne

Fca - lascia Altavilla - responsabile Europa In Borsa apertura difficile - poi risale : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era considerato uno dei nomi per la successione a Marchionne

Marchionne lascia Fca - la lettera di Elkann ai dipendenti : le immagini : 'Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto' inizia così il testo inviato ai dipendenti di Fca da John Elkann per annunciare che Sergio ...

Marchionne lascia Fca dieci volte più grande di quando assunse la guida : Per fare un bilancio puntuale della gestione di Sergio Marchionne alla guida di Fca conviene sempre partire dai numeri. Quelli non mentono mai e si prestano difficilmente ad interpretazioni ...

Marchionne lascia Fca. Alla guida del gruppo il capo di Jeep Manley : Fiat Chrysler Automobiles «comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del dottor Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Il comunicato del gruppo arriva nel ...

Marchionne in gravi condizioni - lascia Fca : ecco cosa cambia per la Juventus : Un po' meno all'economia italiana e ai suoi lavoratori. Marchionne, dunque, è stato un dirigente-padrone assolutamente decisionista e per certi versi spietato in senso imprenditoriale adeguato ai ...

Fca – Marchionne lascia la dirigenza - Chiarle lo elogia : “ha salvato la Fiat” : Cambio di vertice nella dirigenza FCA, Manley prende il posto di Marchionne ed il segretario della Fim torinese Claudio Chiarle elogia l’amministratore delegato uscente Sergio Marchionne “ha rilanciato Fiat salvandola da un futuro incertissimo e ha saputo trasformarla in Fca attraverso un alleanza internazionale che ha cambiato il volto e il modo di produrre auro in Italia e per questo lo ringraziamo”. Così il segretario ...

Un addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato - costretto a lasciare il gruppo Fca : L'ha presa Fiat e la lascia Fca. L'ha presa sull'orlo del baratro e la lascia senza debiti. Non ha raggiunto tutti i target industriali che si era prefissato, ha però compiuto una marcia costante su quelli finanziari. In questo, ma non solo, c'è il senso dell'era di Sergio Marchionne, 14 anni alla guida della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese, settimo gruppo automobilistico mondiale. Anni di scelte ...

Marchionne lascia Fca. Finisce l'èra dell'uomo che ha provato a cambiare l'Italia : La successione era attesa, annunciata mesi fa e prevista per il 2019. Sergio Marchionne aveva detto di essere stanco, “consumato” e di aver voglia di “fare qualcosa d'altro”. Tutti quindi, da tempo, si interrogavano su chi potesse essere il successore dell'uomo che, negli ultimi 14 anni, ha guidato

Fca - Marchionne lascia : l'inglese Manley nuovo amministratore delegato : Mike Manley, 54 anni, è il nuovo amministrator delegato di Fca. Il manager è stato scelto per sostituire Sergio Marchionne alla guida del gruppo automobilistico dal presidente John...

Fca - Marchionne lascia : l'inglese Manley nuovo amministratore delegato : Mike Manley, 54 anni, è il nuovo amministrator delegato di Fca. Il manager è stato scelto per sostituire Sergio Marchionne alla guida del gruppo automobilistico dal presidente John...

Una grave malattia lo ferma Marchionne lascia Fca e Ferrari : Colpo di scena per il gruppo Fca. Si riuniscono a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. Sono stati convocati d’urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all’amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l’intervento chirurgico. Alle 17:30 il comunicato ufficiale del gruppo ...