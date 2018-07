Fca - l'addio blindato di Marchionne : «Coma irreversibile» : ZURIGO - Il coma irreversibile di Sergio Marchionne . In una domenica a Zurigo, grigia, desolata, adatta a certe canzoni di Paolo Conte, il suo cantautore prediletto. Le infermiere dell'ospedale...

ADDIO MARCHIONNE/ Fca rimane sola (e l'Italia pure) : Per Fca, di Ferrari e di Cnh Industrial è iniziato il dopo- MARCHIONNE . Ma il manager ha avuto un ruolo importante anche per la politica italiana. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Un addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato - costretto a lasciare il gruppo Fca : L'ha presa Fiat e la lascia Fca. L'ha presa sull'orlo del baratro e la lascia senza debiti. Non ha raggiunto tutti i target industriali che si era prefissato, ha però compiuto una marcia costante su quelli finanziari. In questo, ma non solo, c'è il senso dell'era di Sergio Marchionne, 14 anni alla guida della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese, settimo gruppo automobilistico mondiale. Anni di scelte ...